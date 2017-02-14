國道車禍 港作家指台灣法規比埃及落後

我要評比

台灣昨晚發生遊覽車翻覆嚴重事故，導致33人死亡。有香港專欄作家今天撰文，批評事故凸顯出台灣的相關法規「比埃及還落後」。

香港蘋果日報專欄作家高慧然上午在臉書撰文指出，類似車禍在台灣一再發生，「人們還能漠視政府無所作為嗎？」

高慧然批評說，台灣在這方面的法規「比埃及還落後」。

她說，由於上午6時半出團，遊覽車司機應該很早就起床離家取車了，沿途全部是山路，到晚間9時多出事，司機不睡著才奇怪。

因此，她說，「我一定唔會（不會）怪旅行社，是政府有無相關法例規管的問題。」

她寫道：「好多年前跟團去埃及，我們的旅遊巴（遊覽車）上有兩個司機，車上有睡房及洗手間，兩個司機輪流睡覺，以確保司機不會超時工作及有良好睡眠。」

她說：「如果我說台灣在這方面比埃及還落後，可能會被香港人和台灣人打，但我講緊（講的是）事實。」1060214

(中央社)