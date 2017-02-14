日願助菲打擊南部海盜及恐怖活動

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日本防衛廳高層官員向菲方表示，願意協助菲律賓、馬來西亞與印尼在交接海域打擊海盜及恐怖活動。

菲律賓國防部次長奎洛普（Raymund Jose Quilop）今天發布聲明說，菲日次長級會議於2月10日在東京舉行，日本防衛省防衛審議官真部朗會見了菲國國防部次長戴維（Ricardo David）。

奎洛普引述真部朗說，日本願為菲、馬、印3方的海上反恐及反海盜合作做出貢獻，「已要求菲律賓正式通知日本，應如何協助3方打擊海盜及恐怖活動。」

過去7個月間，菲國南部恐怖組織阿布沙伊夫接連在菲、馬、印交接海域犯下跨海綁架案件，擄走多名馬來西亞與印尼的船員、漁民以及遊客，其中大部分已繳付贖金獲釋。

根據菲國軍方情報，阿布沙伊夫手中目前仍握有27名菲籍及外籍人質。

奎洛普說，「日本也願透過交流與防衛設備的轉移，深化與菲律賓的防衛合作。」

馬尼拉與東京於2016年2月底簽署「防衛裝備暨技術轉移協定」，日本同意向菲律賓轉移防衛武器與技術，提升菲國因應安全挑戰的能力。

去年10月間，菲律賓總統杜特蒂訪日，見證菲日官員簽署5架日本TC-90巡邏機的租約，其中3架將於下個月交付馬尼拉。

奎洛普並稱，日方還向菲方官員簡報南海的「最新發展」，並承諾「東京將繼續與馬尼拉分享即時資訊，特別是有關南海區域違反法治的事務」。

聲明說，菲日密切的防衛關係可從雙方防衛部門的交流以及部隊的互動看出，日方有意與菲國進行聯合演習，對此，兩國正在研擬部隊互訪協議。1060214

(中央社)