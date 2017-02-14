國道車禍 鄭文燦赴二殯慰問家屬

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國道5號昨晚發生重大車禍，車上4名桃園市民皆不幸罹難，桃園市長鄭文燦今晚赴二殯慰問家屬，致贈慰問金新台幣5萬元。

鄭文燦原訂今晚5時30分抵二殯，因路上塞車，晚間6時35分才抵達，他先至靈堂致意，再到家屬休息室慰問，承諾會要求相關單位查清楚、釐清責任，並給予適當協助，包括移靈回桃園市。

鄭文燦受訪時表示，希望逝者安息、傷者早日康復，所有相關單位都該協助釐清真相、責任，告慰死者家屬。1060214

(中央社)