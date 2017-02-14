鄭文燦赴二殯致哀 家屬先發5萬慰問金

鄭文燦前往二殯慰問家屬。（陳鴻偉攝）

鄭文燦希望儘快查明事故真相，給死者安息。（陳鴻偉攝）

國道33死慘劇，共有4位桃園縣民眾不幸喪生，桃園縣長鄭文燦晚間6時30分，前往台北市第二殯儀館，到靈堂前致哀弔唁，他表示發生這此憾事，希望檢警和各單位儘快查明真相，讓往生者安息，此外喪生家屬縣政府將先發送5萬元慰問金，另會盡全力協助相關的後續問題。

(中時)