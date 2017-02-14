詐騙猖獗防民眾失金 彰警高層拜會金融行庫

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加強推動關懷提問預防詐騙案件，彰化縣警刑大隊長鄢志豪(左二)親自拜會基層金融機關，要求加強行員防詐宣導教育。(謝瓊雲翻攝)

加強推動關懷提問預防詐騙案件，彰化縣警刑大隊長鄢志豪(左二)親自拜會基層金融機關，要求加強行員防詐宣導教育。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣1名48歲資深熟女去年底被臉友以邀請投資名義，陸續騙走近480萬元，警方發現其中3筆較大款項，皆在南彰化同一行庫臨櫃匯款，近日縣警局刑大隊長鄢志豪親自前往行庫拜會，要求加強行員關懷提問，預防詐騙。

警方調查，林姓女子去年在臉書結識自稱香港上市上櫃股票公司之法律顧問劉男，對方自願擔任擔保人邀林女投資，並保證將有可觀獲利，林女陸續匯出8筆款項，總計金額高達478萬元，至詐騙集團指定之香港恆生銀行帳戶。

鄢志豪指出，去年12月林女分三天到分行臨櫃匯款美金，行員僅知林女欲做投資，卻未察覺有異，任其痛失147萬元現款，若再不加強防範，易形成漏洞，讓詐騙集團認為有機可乘。

鄢志豪表示，許多受害者遭遇詐騙當下，有如鬼迷心竅、執迷不悟，話卻說不清楚，行員除可善意多多關懷提問，最好可直接撥打110請警方到場協助，通常能更快幫助被害人「恢復清醒」。

鄢志豪說，近年詐騙案層出不窮，詐騙集團如同鬼魅產業，產業鏈分工細膩、專業，吃掉大眾辛苦積攢的血汗錢；即使破案，再經冗長司法程序，被害人也不一定能追回全部款項，因此警方積極推動預防性作為，除了加強金融機關行員宣導教育，也與超商合作由店員主動關懷提問，減少購買遊戲點數的小額詐騙案。

(中時)