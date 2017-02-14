拒絕恐怖情人 南市警婦幼隊隊長「唱」給你聽

南市警婦幼隊今天下午在台南火車站廣場舉辦歌唱快閃宣導活動。（黃文博攝）

家庭暴力防治法增修「恐怖情人條款」施行至今屆滿周年，為呼籲社會大眾對恐怖情人問題的重視，南市警婦幼隊特別選在今天西洋情人節下午，在台南火車站廣場舉辦歌唱快閃宣導活動。

活動開始邀請知名Say Yes我願意經典樂團公益演出，由樂團總監小賴老師演唱多首浪漫情歌，婦幼警察隊隊長陳福和也與台南市政府家防中心、鐵路局台南站及鐵路警察局台南分駐所，攜手帶領警察同仁、社工及志工約百人，一起大合唱鳳飛飛經典歌曲「好好愛我」，希望藉由溫暖的歌聲和極有意義的歌詞，提醒民眾改變或終止不健康的親密關係，勇敢向外求助，或協助周遭親友，遠離暴力，現場也吸引許多民眾熱烈參與。

隊長陳福和表示，過去家庭暴力防治法只保護有血緣或婚姻關係的被害人，現在法律保護更多一層，只要被害人年滿16歲，遭受現有或曾有親密關係的未同居伴侶，施以身體或精神上不法的侵害，例如肢體虐待、言語恐嚇威脅、跟蹤監視、限制自由、經濟控制或強迫發生性關係等，都已違反家庭暴力防治法，被害人就可以請警察或社工向法院聲請保護令，禁止加害人繼續施暴或騷擾，遷出遠離被害人的住居所、學校或上班地點等，以保護被害人及家人的人身安全。

陳福和呼籲，被害人要勇敢站出來，勇敢說「不」，緊急報案電話110及全國保護專線113隨時提供線上諮詢服務，培養健康的親密關係，拒絕暴力，才是愛情長久的不二法門。

(中時)