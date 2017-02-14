陽明山美軍宿舍失火 文化景觀內建物毀損無法可罰
陽明山美軍宿舍群昨晚發生火災，由於燒毀建物位在文化景觀範圍內，今上午北市文化局組成應變小組現地會勘，要求承租單位提送災害後修復計畫，由於現行《文資法》對文化景觀內建物毀損並無罰則，因應計畫細則也不明確，文化局將請示文資局如何處理。
文化局副局長田瑋表示，受損建物位於美軍宿舍群愛富二街厚生巷3號，雖在文化景觀區內，但並非有歷史建築身分的22棟建物之一。事發前建物正在進行修繕，裝潢木料都已拆卸，堆置在庭院當中，初判該批廢木料就是起火點，詳細原因仍在調查中。
田瑋表示，該建物是由中環育樂城公司向台灣銀行承租，已要求該公司比照古蹟、歷史建築，一個月內提送災害後修復計畫；產權所有人台灣銀行，也須針對百餘棟美軍宿舍的現況使用，提出總檢討報告。
田瑋說，較大的難題是，現行《文資法》針對文化景觀內建物管理不當，並無相關罰則，甚至64條因應計畫細則也不明確，文化局將請示文化部文資局如何處理後續。
(中時)
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