賞燈會品美食 雲林縣府把關衛生

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民眾來雲林賞燈會，品嚐美食小吃，雲林縣政府把關衛生，今天出動稽查，為民眾維護衛生安全。

雲林縣衛生局指出，在燈會開幕前夕，對燈區食品業者、伴手禮、農特產專區等攤商，辦理過5次衛生教育宣導，輔導業者遵守食品安全法規，做好自主管理，燈會期間更派員進駐查核。

衛生局副局長吳英郎指出，衛生局從7日起每天派員到虎尾、北港燈區現場稽查，到13日為止已稽查700家次攤商。

他指出，稽查重點包括美食區現場作業環境及人員衛生、食材來源、食材保存、油炸油使用情形、食品標示及廣告等，並對盒餐業者抽查檢驗。

吳英郎表示，至今相關稽查都符合規定，未來仍持續稽查作為，民眾若發現食品有違規或有相關疑問，可撥打專線05-5339730洽詢。1060214

(中央社)