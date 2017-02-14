小S拉老公Mike自拍放閃 大紅臉嚇壞粉絲

小S秀微醺大紅臉。(取自小S臉書)

小S情人節與老公貼臉放閃。(取自小S臉書)

今天是西洋情人節，不少大明星都在網路上放閃，結婚12年的小S也在臉書秀出與老公許雅鈞(Mike)甜蜜貼臉照慶祝情人節，不過一張紅通通的臉蛋也讓她崩潰直呼：「老天爺啊！情人節就不能讓我喝點酒嗎？」

小S不只秀出與老公Mike親密貼臉照放閃，又附上2張喝酒喝到臉紅紅的照片，直呼：「老天爺啊！情人節就不能讓我喝點酒嗎？」疑似起酒疹的模樣驚呆粉絲，關心詢問「紅成這樣？！」、「看樣子不是喝點，是喝多了」，讓小S連忙澄清「沒有啊」，自嘲難道已被剝奪喝酒權力。

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(中時電子報)