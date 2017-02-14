跨界主持搶飯碗　吳政迪要變身動感唱跳哥哥

吳政迪努力練習舞蹈。（經紀人提供）

吳政迪、鍾依芹請老師指導舞蹈。（經紀人提供）

吳政迪、鍾依芹請老師指導舞蹈。（經紀人提供）

金鐘影帝吳政迪變身超人氣哥哥，與與金鐘兒少節目主持人鍾依芹搭檔主持客家電視幼兒節目《麼个麼个》。他跨刀主持的第一關就是哥哥姊姊們必備的舞蹈技能，他光是學起律動就卡卡的，但他仍盡力以赴，他說：「學舞很辛苦，要保持微笑，手腳要到位，但我覺得最難的還是演戲和練功！」鍾依芹則是有舞蹈底子，舞感不錯，但兩人還是拜託舞蹈老師幫忙錄製影片，讓他們能回家繼續練習，吳政迪說：「我希望到時候，小朋友能和我們開心地一起唱唱跳跳，我想應該會練到連作夢都夢到在跳舞吧！」

家電視幼兒節目《麼个麼个》由金曲歌手羅文裕操刀音樂創作，入圍金鐘動畫團隊飛普動畫繪製動畫，金鐘影帝吳政迪與金鐘兒少節目主持人鍾依芹擔綱主持，四月中旬即將播出。

(中時)