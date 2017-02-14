照料獨居嬤 馬公警方善行獲讚揚

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澎湖馬公鎖港86歲莊姓獨居老阿嬤，年前不慎在自家摔傷骨折乏人照料，鎖港巡佐曾源成、警員陳韻濟在勤區訪查時，每天前往探訪並購買飲品補充，期盼身體早日恢復，讓老阿嬤「足感心。」

馬公分局鎖港所巡佐曾源成、警員陳韻濟平日在進行勤區訪查時，得知管區的莊姓獨居老阿嬤年前在家不慎摔倒，造成右骨盆骨折，住院開刀返家休養，但因年事已高，傷勢復癒不易，又乏人照料生活起居，兩名員警利用勤區訪查時前往探視。

兩名員警除探視外，還自費購買營養飲品給莊姓老阿嬤飲用，期盼早日恢復健康，讓老阿嬤相當感動。

馬公警分局長丘立誠表示，分局所轄各管區員警，平時在執行勤區訪查時，對於轄區清寒、弱勢、獨居居民，要主動積極協助通報通報各社福單位，以便及時出援手。1060214

(中央社)