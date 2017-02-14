賞櫻團重大車禍 重傷者仍與死神拔河
蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團遊覽車昨晚在國道翻覆，釀33死、11傷，為歷年來遊覽車事故最嚴重一起，截至目前為止，重傷者仍在與死神拔河。
含司機、導遊在內，整輛遊覽車坐滿44人，中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞說，遊覽車過彎時猛烈撞擊連續壁，車體直接掀掉，所以死者幾乎都是頭部受到直接撞擊。
截至今天凌晨零時，死傷人數為32死、12傷，傷者2人送萬芳醫院、2人送內湖三總、1人送聯醫仁愛院區、1人送汐止國泰、1人送台北國泰、3人送北醫附醫、2人送新店慈濟等醫院，今天上午10時35分，在萬芳醫院急救的傷者孫培中不治，死亡人數升為33人，另名同樣在萬芳醫院救治的傷者陳玉瑩，目前還在加護病房觀察。1060214
(中央社)
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