苗栗裝置藝術慶天穿 環保女媧吸睛

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苗栗縣客家天穿日系列活動，今天在苗栗火車站以環保裝置藝術展揭開序幕，回收五金廢料製成的女媧機器人十分吸睛，更彰顯環保愛地球理念。

農曆正月二十「天穿日」，是客家族群感念女媧補天之恩的特殊節日，也是「全國客家日」，苗栗縣府今年以「共享客家．同慶天穿」為主題，推出「慢步客庄」、「後生音樂會」、「客家週」3大系列活動。

其中客家週環保裝置藝術展上午在苗栗火車站率先登場，縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍、立委陳超明夫人吳麗利及縣議員詹運喜等人共同為「女媧環保機器人」揭幕。

這項環保裝置藝術展覽主題為「再現天穿」，邀請鐵雕藝術家鄭炳和以廢棄回收的五金材料，經設計焊接、組裝、彩繪，製作出女媧、當代藝術之古代書生篇、低頭族篇等綠色作品，彰顯客家文化的獨特性，更傳達環保愛地球理念。

客家俗諺「有做嘸做，聊到天穿過」，天穿日這一天，客家人男不耕田、女不織布，唱山歌自娛，讓大地休養生息，其中也蘊含著敬天地萬物的環保概念。

縣府文化觀光局長彭德俊說，客家週展期至22日止，另外還有2梯次的「慢步客庄」活動將於15日、19日舉行，以及17日下午6時將於苗栗火車站前廣場舉辦的「後生音樂會」，希望吸引青年族群，將客家精神以更寬更廣的面相推展出去，歡迎民眾踴躍參加。1060214

(中央社)