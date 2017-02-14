女桌世界第5新高 鄭怡靜壓力也是動力

台灣桌球一姐鄭怡靜目前世界女單排名5，更是歷來本土選手最高名次，對於近來排名屢創新高，她認為，是壓力，也是督促自己動力。

鄭怡靜去年首度打進奧運，在里約奧運打進女單8強，而去年10月的費城女子世界盃女單，她還以遞補身分參加，最後獲銀寫下驚奇，創下台將參賽最佳成績。

台北世界大學運動會將於8月登場，鄭怡靜和舉重女將郭婞淳被視為重點選手，兩人今天出席「2017精彩賽事在台灣啟動記者會」，也為世大運造勢。

鄭怡靜表示，去年就一直為世大運做準備，但她不好意思地說，過年期間休假一陣子，最近練習強度一開始拉太高，「太猛、太心急了。」導致膝蓋有點不適，感謝長庚的治療。

目前世界女單前4名依序為中國大陸的丁寧、朱雨玲、日本的石川佳純與新加坡的馮天薇。鄭怡靜認為，「前面還有4個人，未來還是要不斷突破自己，期待在世大運有所發揮。」

郭婞淳在里約奧運榮獲銅牌，也曾在2013年喀山世大運舉重女子58公斤級榮獲金牌，並締造大會紀錄，2015年光州世大運則沒有舉重。

「希望台北世大運能再打破自己所保持的大會紀錄。」郭婞淳沒有強調金牌，她表示，只要做好自己的本分，自然就會有好成績。1060214

(中央社)