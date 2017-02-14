鐵人行程一日遊 退休銀髮族回想心猶餘悸

因為陸客不來，遊覽業和旅行業為求生存，開始改變經營型態，經常有1日遊行程，有多次參與該旅遊的退休銀髮族指出，每天大約6點即出門，到晚上10點後才能回到家，不但累得人仰馬翻，而且坐到腰痠背痛，走路走到軟腳，就是一個「累」字，每當想起這種披星戴月的旅程，又車禍頻傳，仍是心猶餘悸。

在埔里鎮擔任鄰長的陳姓退休銀髮族指出，近年來地區時有招攬1日遊的行程，有台南國際蘭展加菁寮樂1日遊、阿里山1日遊、台南官田、烏山頭千島湖1日遊、陽明山花季和竹子湖海芋1日遊、台南安西湖、笨港天后宮、布袋港及鹿港老街的祈褔參春1日遊、並有雲林燈會、水林蔦松藝術村加水道頭文化園區1日遊等行程。

該位陳姓鄰長指出，1日遊的費用都約在1000元至1300百元，包括車資、門票、早、午、晚餐、飲料、礦泉水和保險，但必須清晨6點即集合出發，就以阿里山行程來說，6點出發後，一般都會先發早餐，然後讓大家自我介紹、在車上卡拉ok大車拼，讓大家忘郤旅程勞累。

下高速公路後，一路蜿蜒的山路，在阿里山鐵道中繼站，有南台灣九份之譽的竹崎中和稍事休息，隨即再趕路上山，抵阿里山已近中午時刻，吃完便當就是走訪阿里山五奇八景的參觀之旅，走到腳都快抽筋，雖然風景很美，但一天的追趕行程，下午約4時得再上車趕路回家，途中用完晚餐，還是坐車趕路，返抵家門則是晚間近10時，人也累得不成人形。

陳姓鄰長說，坐車可睡、可唱歌、可自由交談，人都已累翻天，想到司機也是摸黑起床載客，跑得比馬快，回家也是兩頭黑，又要跑山路，其勞累更可體會，也是人仰馬翻，萬一稍有恍神或疏失，豈不完了，回想這段行程，仍是心猶餘悸。

(中時)