潮州健保卡製作僅需7分鐘 正妹驚呆了
屏東首個平地公所製卡點來了！潮州鎮公所為便民申辦健保卡，特與健保署高屏業務組合作，今天在公所成立健保在地製卡據點，不僅將作業時間從7天縮短到7分鐘，大潮州地區近20萬人也不要舟車勞頓到屏東市、東港鎮辦理，遊客更不用怕證件遺失壞興致。
潮州鎮公所表示，民眾出門習慣持健保卡，相對的遺失率也相當高，近3年來光是潮州就有9644張製卡記錄，加上鄰近鄉鎮泰武、來義、萬巒、新埤及竹田等地，製卡數已近2萬，而要申辦這些健保卡不是要跑到屏東市署立醫院、就是東港安泰醫院，且要等上7個工作天。
「沒道理讓交通完善的大鎮如此不便。」鎮長洪明江說，整個大潮州地區約近20萬人，加上遊客等如此龐大的人數，不應因一時的疏忽遺失證件，而要賠上大半天的路程及數天的等候方能拿到證件，因此特地與健保署高屏業務組合作，讓民眾只要花7分鐘，就能領到新證件。
今天一早，公所正式啟用製卡機，民眾廖珮婷成了首位「客人」，她拿著身分證件正本、200元工本費及1張2吋照片到櫃台申請後，不到7分鐘即拿到全新的證件，她驚訝地直說，「也太快了吧」！
健保署高屏業務組組長林立人說，之前健保署都是派員進駐醫院，但近期考量到民眾感受，為了讓他們更加便利，開始與在地公所合作，盼落實照顧弱勢的重要任務。
(中時)
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