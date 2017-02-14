歐陽娜娜直呼房祖名為大叔 撇清緋聞

16歲藝人歐陽娜娜今晚在國家音樂廳舉辦音樂會，問及日前與房祖名緋聞，歐陽娜娜直呼，「他是大叔耶」，更直言傳說中緋聞男友很多個，但都是乾哥哥，在一起「有點噁心吧」。

歐陽娜娜今天下午與鋼琴家江天霖為晚上的「相信愛音樂會」彩排，歐陽娜娜穿著紅色長禮服，大露美背，不過個性直爽的她，在接受媒體訪問時，還是把裙子撩開來說，「裡面還是穿牛仔褲、靴子」。

日前歐陽娜娜與大她18歲房祖名傳出緋聞，歐陽娜娜今天笑說，「傳說中（緋聞）有很多個」，但這都是她的乾哥哥，就連江天霖也是緋聞之一。

問及日前與房祖名緋聞，歐陽娜娜直呼，「他是大叔耶」，更直言傳說中緋聞男友有很多個，但都是乾哥哥，真要在一起「有點噁心吧」。

歐陽娜娜在情人節當晚舉辦音樂會，她說還是單身，問她今晚演出是否需要和「誰」報備，歐陽娜娜立刻拿出歐陽龍當擋箭牌。

歐陽娜娜表示，之後還有其它電影的拍攝計畫，今年也會再出新專輯，至於是否獻聲，她立刻說，「這個保密」。1060214

(中央社)