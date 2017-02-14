沙鹿湧泉南勢溪新貌 明年2月嶄新呈現

市長林佳龍（左三）前往南勢溪聽取簡報說明，期盼南勢溪永保清澈見底恢復生命力。（陳淑娥攝）

南勢溪擁有天然湧泉，李太太騎車到這裡洗衣福，10多年來天天不間斷。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿區南勢溪擁有天然湧泉，許多婦女在南勢溪洗衣打響湧泉洗衣文化，市府將著手打造為水綠交織生態河川，長度約1.2公里，預計6月動工，明年2月完工，盼南勢溪永保清澈見底，恢復河川生命力。

市長林佳龍14日前往南勢溪聽取水利局簡報說明，他表示，台中是一個流域城市，許多河川過度開發導致汙染，現在治水都以防洪工程為多無法親近河川，台中市已展開水與綠的計畫，對水進行全面性調查，希望讓每條河川恢復生命。

李太太每天騎機車載著衣服到南勢溪洗衣，10多年來天天不間斷，她說，這裡的水清澈見底，洗出來的衣服特別香、特別乾淨，也有人從梧棲遠道而來，就是愛上這裡的乾淨水質；里長王愷則憂心上游住宅一但有人住，將排放家庭廢水到下游來。

水利局長周廷彰表示，上游將規劃生態池，以生物淨化方式讓水質清澈，下游以砌石或柳枝工做為擋土牆，以南勢溪現有自然生態資源進行規劃；市府已編列2230萬元，設計採生態工法為主，預計6月動工，可望明年2月完工，讓大家能親近湧泉之溪。

(中時)