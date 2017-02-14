台中春季旅展17日登場 麗寶樂園度假區「殺」很大
2017台中春季國際旅遊大展，17日將在「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)登場，麗寶集團擴大參展規模，史無前例推出超低優惠，賽車套票5999元起、頂級飯店住宿券4999元，天天還有1元競標活動，旅展為期3天，歡迎民眾快手快腳搶便宜。
麗寶樂園渡假區表示，飯店四大熱銷商品，包含原價萬元「頂級飯店住宿券」，4折起雙人只要4999元起，即可入住淡水漁碼、福隆、麗寶樂園店、桃機捷運A8館，還有旅展秒殺商品「連鎖餐券買10送2」，平均一張只要417元，一次網羅15家分店特色美食。
詢問度破表的麗寶國際級賽車場，更破天荒首次參展，推出每日限量100套「10人飆風Go Kart賽車套票」5999元起，想要搶先體驗極速奔馳駕馭快感的民眾，手腳要快。
另外，千元有找的一日遊「饗玩券」，包吃包玩雙人價999元，結合福隆、淡水漁碼、樂園店各店在地特色、美景，輕鬆愜意眺望淡水河美景、享受福隆碳酸氫鹽泉美人湯，或重拾童心的雙人樂園探險之旅，再加贈星級飯店美味英式下午茶，不分平假日皆可使用，CP值最高。
麗寶樂園渡假區指出，春季旅遊大展自17日展至20日，麗寶攤位30格近百坪，優惠產品包羅萬象，讓您輕鬆自在挑選優惠行程，歡迎民眾到A419展攤選購，省力省荷包，一站即可購足，滿足玩樂園、住飯店、逛outlet、飆賽車的全方位的歡樂假期。
(中時)
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