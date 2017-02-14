潑女友去光水後縱火 男殺人未遂起訴
19歲許姓男子不滿交往1年多的17歲李姓女友提分手，去年12月24日耶誕節，持去光水噴灑李女身上後縱火，造成李女胸部以上3度灼傷，因此毀容，新北地檢今依重傷害、殺人未遂等罪嫌起訴許男。
李女家屬當時另告許男外公是殺人未遂案的共犯，檢方另案偵辦中。
檢警查出，許嫌在工廠擔任作業員，2年多前與在工廠打工的李姓少女交往，去年5月李女不堪遭毆提出分手，不料去年耶誕節前一天，許嫌躲在李女新北樹林住處樓梯間，見李女外出倒垃圾上前理論，雙方發生拉扯，許男還以臉書向李女恫嚇「你不是不怕死」、「要死一起死啊」。
隔天李女請親友陪她到許男新北五股住處拿回飼養寵物，兩人再度發生口角，許男一時情緒失控，將瓶裝去光水潑灑在李女身上並點火，瞬間火光四射，造成李女顏面等處3度灼傷。
(中時)
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