武陵農場櫻花季 今吸引逾4000人賞櫻
台中武陵農場從11日起展開為期18天櫻花季，滿園櫻花盛開吸引遊客慕名大飽眼福，針對賞櫻遊覽車翻覆造成嚴重傷亡，似乎不影響遊客興致，武陵農場副理張瑟美表示，今日沒有接到團客取消通知，賞櫻人潮與前一日差不多，超過4000人。
張瑟美表示，武陵農場2013年每日總量管制為5000人，當時沒有接待團客遊覽車，後來因為旅行社及遊覽車業者的需求，經過公路總局等相關單位評估開會後，於2014年將每日總量管制增加至6000人，其中新增1000人為遊覽車團客部分。
張瑟美指出，遊覽車翻車意外當天，武陵農場賞櫻人潮約4000人，團客部分大約有12部遊覽車480人入園，通常一日遊團客會在上午2個時間點抵達園區，園區也有設置休息室供司機小憩；而今日賞櫻人潮並無較前一日減少，湧入約4000名遊客。
今天前往賞櫻的散客黃小姐說，看見怵目驚心的車禍照片，心理毛毛的，但因為行程早已排定，一早還是入園賞櫻，她建議旅行社宜做好團客規劃，可選擇在宜蘭或梨山過夜，玩起來會更悠閒及輕鬆。
和平區代表會副主席羅進玉從小在山區長大，他強調，在蜿蜒的山路駕駛精神要更集中，尤其是大彎道處耗費精神，相關單位應加強反光板及號誌提醒；他也建議山路應適當設置休息區及廁所，否則長途駕駛再遇上塞車真是折磨人，司機無法休息影響上路安全。
平等國小校長劉姿芬說，到武陵有3條路線，從宜蘭走台七甲線是建議走的路線，但過了思源啞口路況卻變得較狹小了；梨山賓館副總林閔政表示，一早就接獲民眾詢問熊巴士專車安全性，包括車齡、司機上班時數等，飯店也都一一提供資料讓遊客安心。
武陵農場表示，因翻車事故發生在高速公路，並非同通往農場的道路，研判不會對櫻花季造成影響，今天大批遊客仍前往武陵賞櫻，山上包括武陵賓館116客房、富野飯店143客房，至228假期前仍客滿中，並沒有退房情形，也沒有接獲民眾退訂電話。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範