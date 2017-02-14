武陵農場櫻花季 今吸引逾4000人賞櫻

武陵農場賞櫻人潮未受影響，滿園的櫻花盛開吸引遊客慕名大飽眼福。（圖由民眾提供）

武陵農場賞櫻人潮未受影響，滿園的櫻花盛開吸引遊客慕名大飽眼福。（圖由民眾提供）

武陵農場從11日起展開為期18天櫻花季，目前滿園櫻花盛開吸引遊客慕名大飽眼福。（武陵農場提供）

台中武陵農場從11日起展開為期18天櫻花季，滿園櫻花盛開吸引遊客慕名大飽眼福，針對賞櫻遊覽車翻覆造成嚴重傷亡，似乎不影響遊客興致，武陵農場副理張瑟美表示，今日沒有接到團客取消通知，賞櫻人潮與前一日差不多，超過4000人。

張瑟美表示，武陵農場2013年每日總量管制為5000人，當時沒有接待團客遊覽車，後來因為旅行社及遊覽車業者的需求，經過公路總局等相關單位評估開會後，於2014年將每日總量管制增加至6000人，其中新增1000人為遊覽車團客部分。

張瑟美指出，遊覽車翻車意外當天，武陵農場賞櫻人潮約4000人，團客部分大約有12部遊覽車480人入園，通常一日遊團客會在上午2個時間點抵達園區，園區也有設置休息室供司機小憩；而今日賞櫻人潮並無較前一日減少，湧入約4000名遊客。

今天前往賞櫻的散客黃小姐說，看見怵目驚心的車禍照片，心理毛毛的，但因為行程早已排定，一早還是入園賞櫻，她建議旅行社宜做好團客規劃，可選擇在宜蘭或梨山過夜，玩起來會更悠閒及輕鬆。

和平區代表會副主席羅進玉從小在山區長大，他強調，在蜿蜒的山路駕駛精神要更集中，尤其是大彎道處耗費精神，相關單位應加強反光板及號誌提醒；他也建議山路應適當設置休息區及廁所，否則長途駕駛再遇上塞車真是折磨人，司機無法休息影響上路安全。

平等國小校長劉姿芬說，到武陵有3條路線，從宜蘭走台七甲線是建議走的路線，但過了思源啞口路況卻變得較狹小了；梨山賓館副總林閔政表示，一早就接獲民眾詢問熊巴士專車安全性，包括車齡、司機上班時數等，飯店也都一一提供資料讓遊客安心。

武陵農場表示，因翻車事故發生在高速公路，並非同通往農場的道路，研判不會對櫻花季造成影響，今天大批遊客仍前往武陵賞櫻，山上包括武陵賓館116客房、富野飯店143客房，至228假期前仍客滿中，並沒有退房情形，也沒有接獲民眾退訂電話。

(中時)