成大震災重建團隊 陪伴學童成防災小尖兵

成功大學人文社會科學中心去年0206大地震後成立震災重建團隊，陪伴歸仁國小成為防災小尖兵。(曹婷婷翻攝)

台灣地處地震頻繁地帶，建立防災意識是相當必要與迫切的。成功大學人文社會科學中心在人文創新與社會實踐計畫下，於去年0206大地震後成立震災重建團隊，在台南歸仁國小等多個區域探討重建規劃相關議題，萬一再次發生災害得以應變，小學生也成為了地震自主防災小尖兵。

走過傷痛，從中汲取經驗，面對未來挑戰！成大人文社會科學中心說，投入歸仁國小震後心理重建計畫，希望以台南在地學術機構的力量，從人文社會的角度協助台南地震重建，並進一步發展出因應未來地震來臨時的機制。

去年地震為台南帶來重大傷害，成大人文社會科學中心在0206地震不久後成立的震災重建團隊，旋即在台南市安南區、永康區、歸仁區、玉井區等深入場域探討重建規劃等議題，其中，歸仁區是與歸仁國小合作「心理重建」議題，成效卓著。

歸仁區興建中的旺林飯店以及幸福大樓等兩棟大樓倒塌，部分歸仁國小學童也是幸福大樓受災戶，歸仁國小林志政校長體認學生在震後有心理輔導方面的需求，於是與成大震災重建團隊合作，在去年11月底起推動3次的「震後心理重建防災教案」，選定四年二班進行試教，透過課程教育與輔導，讓學生增強地震的防災應變能力，並強化學生處在高風險的台灣需要有的心理韌性。

成大震災重建團隊為歸仁國小設計的「防災教育與心理重建輔導課程」，是透過0206地震經驗及校園防災教育，增加學生對災害應變的意識，並從製作校園防災地圖討論中學習災害應變措施，進而降低面對災害的不確定感。

課程共分成震後心理重建、校園防災應變、校園防災地圖等三主題。「震後心理重建」課程，是讓學生透過小組共同繪圖創作的方式，藉由災害經驗分享了解自己在面對地震時的情緒經驗，也學習災害應變心理建設。「校園防災應變」則透過情境模擬強化災害認知，並說明正確災害應變措施，教導學生認識地震發生時的危險因子，學習自主判斷的能力。「校園防災地圖」就像是課程的總驗收一般，讓學生運用前兩周所學習的知識，配合實地調查之校園防災因子，繪製校內防災地圖。

成大震災重建團隊除了與歸仁國小合作校內的防災教育外，並與歸仁里里長、歸仁里志工隊和八甲里社區發展協會合作，在去年12月中在歸仁里活動中心舉辦「歸仁里八甲里防災社區工作坊」，將防災意識推廣至社區。未來也將持續推廣校園防災教案至高年級，並結合周邊社區共同發展結合心理的地震防災推廣。

(中時)