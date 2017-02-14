金正恩長兄金正男 傳大馬遭女特工毒針刺殺
（20：18 更新內文）韓聯社及多家韓媒14日報導，北韓領導人金正恩長兄金正男昨天早上在馬來西亞吉隆坡國際機場，遭2名北韓女特工以毒針殺害，凶嫌在逃。
韓國政府消息人士說，目前這兩名女子在逃。馬來西亞警方對記者說，一名朝鮮男子在被從機場送往醫院的途中身亡，男子的身分沒有被確認。
金正男是金正恩同父異母兄長，一度被視為北韓繼承人，在金正恩上台後，一直流亡海外。韓聯社指出，金正恩在2013年處決姑丈張成澤之後，就有人預測，金正恩要除掉的下一個親人就是金正男。
韓聯社報導說，金正男長期在國外生活，曾反對他的父親金正日將權位傳給金正恩。2001年他曾使用假護照進入日本被查出，金正日為此極為氣忿，自此與金正男疏遠。
金正男是金正日的未婚妻子所生，長期在國外生活，沒有任何北韓的官職或頭銜。
金正男的母親成蕙琳（Song Hye-rim）是北韓電影演員，被視為朝鮮最高領袖金正日的第二任妻子。成蕙琳生於韓國慶尚南道昌寧郡，是成有慶的二女兒，但由於其父信仰共產主義而前往北韓，後畢業於平壤話劇電影大學。於1968年結識了金正日，並與其第一任丈夫離婚。1971年生下長子金正男。兩人是否正式結婚不詳。一說北韓國父金日成（金正日之父、金正恩的祖父）曾反對這段婚姻。
成蕙琳2002年逝於莫斯科。
(集團連線報導)
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