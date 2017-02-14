情人節不孤單 陸辦失戀展鼓勵走出來

今天是西洋情人節，中國大陸江西省卻以「失戀」為主題辦展，展出失戀者的愛情「遺物」並訴說背後的故事。主辦單位說，希望幫失戀者告別過去，走出封閉的心靈重新出發。

中新社報導，「失戀展」源於克羅埃西亞一對藝術家情侶，兩人相戀4年後分手，商量如何處理交往「遺物」時，向世界各地失戀者收集一些具紀念意義的物品並舉辦展覽，此後在多國興起。

江西南昌舉辦的「失戀展」展出上百件來自中國大陸、法國、西班牙等國的愛情「遺物」，包括鈴鐺、音樂盒、項鍊、衣物、雨傘、鼻煙壺、絨毛玩具等。

每件展品旁都有捐贈者寫下的說明文字，解釋展品的來源和意義。

一隻黃色玩具熊斜躺在展台上，一旁的卡片寫道，「他是我學長，也是我的初戀，這是他送給我的第一個禮物。」

「有一次我們吵架後分手，在課堂上我把這隻熊用剪刀剪得支離破碎……後來我還是把它縫補回來。現在，我已有了家庭，但那個小熊成了我最摯愛的玩偶，那份感情也成為我內心深刻的記憶。」

展覽負責人王素娟表示，「失戀展」是緬懷，更是治癒。希望這項展覽能幫助失戀的人告別過去，從封閉的心靈中「走出來」後再出發。

與女友一同觀展的鄒宇旋說，展出的愛情「遺物」中，最喜歡記錄男女戀人交往時點點滴滴的筆記本。「我從筆記中發現，他們彼此連對方送的小禮物都會好好珍藏。」

他坦言，平時不太注意愛情中的小細節，「以後會在細節方面多花點心思，同時也會更加珍惜眼前人」。1060214

(中央社)