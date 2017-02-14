床事交白卷 日本無性婚姻比例創新高

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全球各地的伴侶歡度情人節之際，卻有愈來愈多證據顯示日本人對床事冷感、性趣缺缺。去年底調查顯示，47.2%已婚男女受訪者說自己正處於無性婚姻，創下新高。

英國「衛報」（Guardian）報導，根據日本家庭計畫協會進行的新調查，近半夫婦1個多月沒有性生活，也未預期情況會在不遠的將來出現轉變，家計會將此定義為「無性」婚姻。

家計會去年底針對3000名年齡介於16至49歲的男女展開較大規模的調查，其中包括已婚夫婦；家計會共接獲1200多人回應，其中包括655名已婚男女。

家計會說，47.2%的已婚男女受訪者說自己正處於無性婚姻，數據較2014年進行的調查高出2.6個百分點，創下新高；家計會2004年首度針對國內床事習慣進行調查，當時的比例為31.9%。

日本媒體引述家計會會長北村邦夫的話說：「無性婚姻的趨勢已進一步增加。」

根據調查結果，無性生活比例最高的族群落在40歲中期到晚期，這段時期是他們應付工作和家庭需求的最高峰。

超過22%的女性受訪者認為，性生活「很麻煩」，2014年的調查結果則為21.3%。

在已婚男性族群中，有35.2%受訪者說，工作「太過勞累」導致他們性趣缺缺，較少數人則說已將妻子視為家人而非性伴侶，或是在孩子出生後，性生活總是虎頭蛇尾般結束。

另外，針對5000名18至34歲未婚男女進行的一項調查則顯示，處子、處女比例較過去10年高出許多，有42%的男性和44%的女性說自己仍保有處子或處女之身，在英國、美國和南韓等其他工業國家也出現類似趨勢。（譯者：中央社劉文瑜）1060214

(中央社)