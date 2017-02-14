鐵支路邊創作體《造飛機》 宣告劇團畫下句點

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鐵支路邊創作體年度新作《造飛機》。(曹婷婷攝)

成軍14年的台南在地劇團「鐵支路邊創作體」，本周推出年度新作《造飛機》，演出後也同步宣告劇團畫下句點；鐵支路邊創作體14年來，推出24齣創新作品，全台演出超過200場，發表作品多為團員創作，團長林信宏說，台南近年劇團蓬勃發展、觀眾變少、政府資源集中，撐得很辛苦，決定暫時無限期休息。

將於16至19日在台南市立文中心登場的《造飛機》，是鐵支路邊創作體畢業作品，演出之後，宣告將在台南地區開始無限期休息。

林信宏說，今年唯一一齣在台南的「最後演出」，邀請來自中國、目前正在成功大學中文系攻讀博士的朱鑒之編寫《造飛機》，並邀來加蒂思女子舞團、媚登峰劇團跨界演出，象徵「華麗轉身」，希望讓觀眾留下美好的一瞥。

特別的是，鐵支路「畢業作品」，也找來崑山科大公共關係暨廣告系畢業生組成行銷團隊，讓即將踏入職場的學生，扎實體驗真正行銷戰怎麼打。

儘管決定隱退，但花了一年編寫的《造飛機》仍是用心籌畫，首度結合街舞，就是營造不一樣的表演形式，希望吸引更多觀眾走入劇場看表演。

《造飛機》演出場次時間為2月16日晚間7點30分、2月17日，晚間7點30分、2月18日，晚間7點30分、2月19日，午間2點30分，共4場演出，歡迎民眾踴躍購票觀賞。更多演出相關資訊，可至台南文化中心洽詢，也可至鐵支路邊創作體FB粉絲專頁以及崑山科技大學公共關係暨廣告系畢業生所組成的—鐵支路邊劇樂部FB粉絲專頁，時時追蹤最新演出動態。購票請洽兩廳院售票系統，票價550元。

(中時)