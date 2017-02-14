鐵支路邊創作體《造飛機》 宣告劇團畫下句點
成軍14年的台南在地劇團「鐵支路邊創作體」，本周推出年度新作《造飛機》，演出後也同步宣告劇團畫下句點；鐵支路邊創作體14年來，推出24齣創新作品，全台演出超過200場，發表作品多為團員創作，團長林信宏說，台南近年劇團蓬勃發展、觀眾變少、政府資源集中，撐得很辛苦，決定暫時無限期休息。
將於16至19日在台南市立文中心登場的《造飛機》，是鐵支路邊創作體畢業作品，演出之後，宣告將在台南地區開始無限期休息。
林信宏說，今年唯一一齣在台南的「最後演出」，邀請來自中國、目前正在成功大學中文系攻讀博士的朱鑒之編寫《造飛機》，並邀來加蒂思女子舞團、媚登峰劇團跨界演出，象徵「華麗轉身」，希望讓觀眾留下美好的一瞥。
特別的是，鐵支路「畢業作品」，也找來崑山科大公共關係暨廣告系畢業生組成行銷團隊，讓即將踏入職場的學生，扎實體驗真正行銷戰怎麼打。
儘管決定隱退，但花了一年編寫的《造飛機》仍是用心籌畫，首度結合街舞，就是營造不一樣的表演形式，希望吸引更多觀眾走入劇場看表演。
《造飛機》演出場次時間為2月16日晚間7點30分、2月17日，晚間7點30分、2月18日，晚間7點30分、2月19日，午間2點30分，共4場演出，歡迎民眾踴躍購票觀賞。更多演出相關資訊，可至台南文化中心洽詢，也可至鐵支路邊創作體FB粉絲專頁以及崑山科技大學公共關係暨廣告系畢業生所組成的—鐵支路邊劇樂部FB粉絲專頁，時時追蹤最新演出動態。購票請洽兩廳院售票系統，票價550元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。