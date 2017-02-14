砂石車違規擾民 潮州警方加強取締

警方取締砂石車。（謝佳潾翻攝）

警方取締砂石車。（謝佳潾翻攝）

新埤鄉萬隆外環道路近來時常有違規超載砂石車出入，嚴重影響民眾安全，屏東警察局長方仰寧深刻體會鄉親遭受砂石車的威脅，除命交通隊、潮州分局加強取締外，昨天還親自率隊前往屏185、112線三叉路口視察同仁執勤狀況，要求務必遏止載重砂石車違規行為。

潮州警方表示，力力溪疏濬工程範圍由來義山區至新埤鄉林邊溪河床，砂石車載運砂石後，經沿山公路北上進入新埤鄉萬隆村，才會有大批砂石車出現，而因砂石車行駛市區，經過時會揚起塵土，時速又快，不僅騎機車的民眾提心吊膽，居民也感到不安。

警方指出，有鑑於砂石車如發生交通事故，對民眾的生命及財產的安全影響很大，於是請交通警察大隊支援活動地磅及操作人員，於屏185、112線三叉路口架設活動地磅，對過往砂石車一一過磅，如有違規，當場告發取締。

潮州警分局分局長蘇玉坪強調，除與交通警察大隊持續規劃取締勤務外，提醒汽機車駕駛朋友及用路人，確實遵守交通規則，並隨時注意身邊的交通狀況，以確保行車安全。

(中時)