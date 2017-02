為了見杜魯道 伊凡卡起大早做造型

美國總統川普的千金伊凡卡(Ivanka Trump)今天為了參加下午舉行的白宮政策會議,造型團隊一大早就開始忙進忙出為她梳妝打扮。

這是伊凡卡首度參與白宮政策會議,與加拿大總理杜魯道以及父親討論協助提升職業婦女地位的新專案小組。

「每日郵報」網站(MailOnline)報導,杜魯道(Justin Trudeau)接受川普的歡迎後,旋即在內閣會議廳(Cabinet Room)發表談話,坐在杜魯道旁邊的第一千金伊凡卡也全神貫注地聽著他說話。

伊凡卡歡迎杜魯道和女企業家來到白宮後,也提供自己的意見,積極參與圓桌會議討論。

在搭乘全黑運動休旅車抵達白宮之前,伊凡卡一整個早上都在家中讓造型團隊幫她打點一切。

兩國元首將展開的新專案小組叫做美國加拿大女性商業領袖-婦女企業家促進會(United States Canada Council for the Advancement of Women Business Leaders-Female Entrepreneurs)。白宮幕僚表示,這是加拿大和美國政府之間的共同利益。

這個專案小組的理念發想自伊凡卡的第一本著作「職業婦女」(Women Who Work,暫譯),這也是她的服裝和飾品產品線廣告宣傳的共同主題。(譯者:中央社陳昱婷)1060214

