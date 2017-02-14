美國安顧問佛林閃辭 可能仍由退將接棒

美國總統川普新政府面臨重大打擊，四面楚歌的國家安全顧問佛林上任不到一個月閃辭，如今川普必須另覓人選，填補這個攸關重要職位，被點名的三位熱門人選都是退役將領。

美聯社報導，佛林（Michael Flynn）於13日晚請辭，終結多日以來有關他去留的各界揣測，媒體先前報導稱，佛林在他與俄羅斯接觸問題上，誤導副總統彭斯（Mike Pence）及其他官員。

佛林承認，在川普於1月20日就職前的政權交接期間，他數度與俄羅斯大使通電話時，或許有提及制裁議題。他坦承就有關那些討論，提供彭斯「不完整資訊」，而顯然仰賴國安顧問資訊的彭斯，最初曾表示，佛林並未與俄羅斯大使討論制裁議題。

川普指派退役中將凱洛格（Keith Kellogg）出任代理國安顧問，1位高層政府官員表示，凱洛格是川普考量正式接替佛林的3位人選之一。

不論何人最終雀屏中選，都將接掌川普政府的國家安全會議（National Security Council），新政府上路以來面臨一連串國安挑戰，包括據報北韓試射彈道飛彈在內。川普上週末在自己擁有的佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假村招待日本首相安倍晉三期間，曾表達全力挺日本。

白宮也忙著處理川普倉卒推出移民禁令的後續效應，移民禁令面臨法院暫時封殺。川普簽署移民禁令意在暫停美國接納難民計畫，並禁止來自7個穆斯林居多數國家的公民入境。

以下是被點名的3位接任國安顧問熱門人選。川普任命國安顧問無需獲參院同意。

★退役中將凱洛格

凱洛格先前獲任命為白宮國家安全會議幕僚長，於美國大選期間，他曾與佛林攜手針對國安和外交政策議題為川普提供建言。在川普擇定佛林前，他也是被考量的國安顧問人選之一。

在海珊（Saddam Hussein）於2003年被推翻後，凱洛格曾任伊拉克境內聯盟臨時管理當局（Coalition Provisional Authority）營運長。他先前擔任位於維吉尼亞州資訊科技公司CACI International主管研發和技術副總裁，該公司是美國國防、情報和國土安全機構的承包商。

★中情局前局長裴卓斯

最大膽選擇可能會是中央情報局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus）。退役四星上將裴卓斯於被踢爆洩漏機密資訊給其自傳作者兼情婦醜聞後，於2012年辭卸中情局長職務。

川普於競選期間提及裴卓斯的苦難時多所同情，儘管川普本身頻頻砲轟民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）不當處理機密資訊。在川普敲定埃克森美孚執行長提勒森（Rex Tillerson）出任國務卿前，裴卓斯曾短暫被列為國務卿考量人選。

★退役海軍中將哈沃

美國海軍海豹部隊（Navy Seal）出身的哈沃（Robert Harward）曾任美軍中央司令部副司令，當時中央司令部司令為現任美國國防部長馬提斯（James Mattis）。哈沃也曾於小希希（George W. Bush）總統主政期間任職白宮國家安全會議，並擔任「國家反恐中心」（National Counter Terrorism Center）負責人。

在海軍服役將近40年後哈沃於2013年退役，隨後擔任防衛和航太巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）分公司執行長。川普最近曾非常公開地與洛克希德馬丁重新協商F-35戰機計畫的成本問題。1060214

(中央社)