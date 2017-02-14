中梵主教任命達共識？陸天主教界反駁

天主教香港教區主教湯漢日前表示，中國大陸和梵蒂岡已就主教任命問題達成初步共識，並對官方天主教機構轉型提出建議。但中國天主教「一會一團」名譽主席劉柏年說，這只是湯漢個人意見。

湯漢2月初在英文天主教報章「英文公教報」（Sunday Examiner）撰文說，北京和羅馬教廷之間有慣常接觸，雙方的主要問題是主教任命。而在幾輪對話後，據說雙方已達成初步共識並將最終促成主教任命的協議。

他在文章中還建議，大陸官方認可的中國天主教愛國會未來不應該再提名主教，而應轉型專注在社會慈善上。

香港英文報刊南華早報12日引述中國天主教愛國會前副會長、中國天主教「一會一團」名譽主席劉柏年表示，這些只是湯漢的「個人意見」。

劉柏年反對湯漢有關中國天主教愛國會角色轉變的建議，並說中國大陸主教任命的方法取決於「未來的中梵對話」，而非已經達成的成果。

湯漢的文章中還提到，地下主教可能被中國大陸政府承認，但劉柏年拒絕了這項說法。他認為，這些主教的「政治立場」使他們「不適合與（共產）黨一起工作」。

報導天主教界新聞的「亞洲新聞（AsiaNews）」通訊社指出，近幾十年來，劉柏年對中國大陸教會有巨大影響力，甚至有「中國教宗」之稱。

亞洲新聞並引述田英傑（Sergio Ticozzi）神父的聲明指出，應該認識到湯漢發表的文章是「文學體裁」。

田英傑說，這種體裁和中共的新聞一樣，「不是指客觀事物或者一種關係，而是描述作者希望實現的；……絲毫沒有對其具體的可行性進行客觀評估，也沒有考慮未來會影響到步驟的可能出現的新形勢。」1060214

(中央社)