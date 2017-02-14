川普式握手 加拿大總理杜魯道成功破解

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美國總統川普上任以來，他「握加拉顯示主導地位」的川普式握手，令人瞠目。第3位訪問白宮的外國領袖加拿大總理杜魯道，成功抵抗川普式握手，成為社群媒體熱議話題。

Paste Magazine報導，杜魯道（Justin Trudeau）13日座車抵達白宮，先順利地拉近與川普之間的距離，意味著川普真要把他拉向前的話，會使兩人相撞。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，45歲的杜魯道應邀進白宮，與70歲的川普握手前，他遲疑了半秒鐘，這個尷尬片刻很快在社群網路上爆紅瘋傳。

根據英國「每日電訊報」（Daily Telegraph），兩人握手僅維持幾秒鐘，川普沒用到半點老字號的拉一把動作。

川普上週在白宮與安倍晉三握手達19秒，在那之前，他抓住來訪英國首相梅伊（Theresa May）的手，這動作躍上報紙頭版，作為英美間「特殊關係」的表徵。

身為第3位訪問美國新任總統的外國領袖，杜魯道的握手備受注目。推特上1用戶寫說：「注意看杜魯道在川普用『大男人扯手臂的握手方式』前，使出『大男人抓肩膀』動作」。

另1人寫說：「杜魯道成功抵抗川普奇異的握手方式，是加拿大史上最重大的優勢地位展現。」（譯者：中央社羅苑韶）1060214

(中央社)