國道賞櫻團翻車 林佳龍FB為受難者致哀、祈福

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台中市長林佳龍在臉書為昨天國道遊覽車翻覆意外受難者致哀、祈福。（盧金足攝）

國道5號接國道3號經過南港交流道大彎道昨天發生遊覽車翻覆意外，造成嚴重傷亡。台中市長林佳龍對此事件也深表哀慟，在臉書貼文盼亡者安息，也號召民眾一起為傷者祈福，期待他們早日康復。

「願亡者安息，願生者節哀，願傷者早日康復。」林佳龍在臉書表示，國道遊覽車翻覆造成許多國人死傷，他深感哀慟，盼亡者能夠安息，家屬也能節哀；對於受傷民眾，希望大家共同祈福，盼他們早日康復。

不少網友留言為傷者祈福，紛紛表示對此事件感到難過，也期望所有傷者早日康復，希望傷者加油、一切平安。

(中時)