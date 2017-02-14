超商垃圾袋透明化 垃圾分類更明確

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南投縣沒有焚化爐，落實垃圾分類、減量，才能避免垃圾危機再起！（廖志晃攝）

南投縣環保局推動4大超商，使用透明塑膠袋裝垃圾，避免資源物誤丟，迄今，縣內已有171家連鎖超商不再使用黑色塑膠袋，提升資源回收成效。

環保局長方信雄表示，由於便利商店推動成效良好，後續擴大至公家機關、學校、社區，改用透明塑膠袋，並提醒民眾確實將垃圾分成為一般垃圾、資源回收物及廚餘。

方局長信雄指出，超商顧客涵蓋各年齡層，所以從超商推廣垃圾分類及資源回收，是最直接的管道；再者，超商多樣化經營，提供民眾用餐休息的空間，因此，垃圾產生量及種類相對增加。

超商店員如果發現顧客，沒有做好垃圾分類，應提醒民眾垃圾分類的重要性及方法，讓民眾養成隨手做好垃圾分類的習慣。

(中時)