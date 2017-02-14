火把繞庄受歡迎 仙楂腳聚落總動員
上周末元宵，各地辦燈會，從台灣頭亮到台灣尾，偏鄉山區小活動，少有人會去留意，但南投縣魚池鄉金龍山旁的仙楂腳聚落，卻意外地以「火把繞庄」成功突圍，不但博得媒體關注，還吸引約聚落總人數5倍的民眾參與，火把燦爛背後，是全庄居民的凝聚與投入。
持火把巡更，是古代山村重要防禦行動，隨著警力及監視系統參與防護，這項傳統的巡守活動已被遺忘。
2010年仙楂腳1戶葉姓家族以趣味性動機與思維，揪了20多名親友持火把繞庄引關注，逐漸演變為全庄性活動；該庄常住人口約120人，但去年、也就是已成長到超過300人參與。
今年該聚落信仰中心靈山宮主委蕭鎮周及主事者卓和中、葉建宏邀請隔壁同為大雁村的澀水聚落陳秋坤、新城村頭股聚落的陳泰儒幫忙，規畫外地遊客報名業務，結果回響更熱烈，活動前3天外客報名已逾350人，熱心庄民葉坤發、葉順安、謝金城擔心備料不足，與蕭鎮周等揪壯丁上山砍竹稈，在大廟前趕製火把。
其次是晚餐與晚會籌備，活動當晚隨著天色漸暗，湧進大廟人數已近600人，約為庄民人數5倍，社區媽媽鐘碧連、黃麗淑、杜素珠、洪千卉等緊急應變增援，烹調600人份美食；鄉長陳錦倫表示，仙楂腳「火把繞庄」成功經驗，是社區凝聚團結絕佳典範。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。