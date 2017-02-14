火把繞庄受歡迎　仙楂腳聚落總動員

火把繞庄活動成功，是很多人奉獻付出的成果。（沈揮勝攝）

仙楂腳火把節活動吸引約5倍於聚落人數熱鬧參與，亮麗成果的背後，是全庄老少無私投入。（沈揮勝攝）

火把繞庄活動吸睛、有意義，吸引近600人參與。（沈揮勝攝）

現場人氣鼎沸。（沈揮勝攝）

上周末元宵，各地辦燈會，從台灣頭亮到台灣尾，偏鄉山區小活動，少有人會去留意，但南投縣魚池鄉金龍山旁的仙楂腳聚落，卻意外地以「火把繞庄」成功突圍，不但博得媒體關注，還吸引約聚落總人數5倍的民眾參與，火把燦爛背後，是全庄居民的凝聚與投入。

持火把巡更，是古代山村重要防禦行動，隨著警力及監視系統參與防護，這項傳統的巡守活動已被遺忘。

2010年仙楂腳1戶葉姓家族以趣味性動機與思維，揪了20多名親友持火把繞庄引關注，逐漸演變為全庄性活動；該庄常住人口約120人，但去年、也就是已成長到超過300人參與。

今年該聚落信仰中心靈山宮主委蕭鎮周及主事者卓和中、葉建宏邀請隔壁同為大雁村的澀水聚落陳秋坤、新城村頭股聚落的陳泰儒幫忙，規畫外地遊客報名業務，結果回響更熱烈，活動前3天外客報名已逾350人，熱心庄民葉坤發、葉順安、謝金城擔心備料不足，與蕭鎮周等揪壯丁上山砍竹稈，在大廟前趕製火把。

其次是晚餐與晚會籌備，活動當晚隨著天色漸暗，湧進大廟人數已近600人，約為庄民人數5倍，社區媽媽鐘碧連、黃麗淑、杜素珠、洪千卉等緊急應變增援，烹調600人份美食；鄉長陳錦倫表示，仙楂腳「火把繞庄」成功經驗，是社區凝聚團結絕佳典範。

(中時)