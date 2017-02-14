中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

中華隊赴澳移訓最終戰 5比4險勝澳職冠軍隊

中時電子報
點閱307
我要評比
2/10
中華隊先發陳冠宇
中華隊先發陳冠宇。（中華棒協提供）

經典賽中華隊赴澳洲移地訓練，今天(14日)進行最後一場熱身賽，交手澳洲職棒冠軍布里斯本俠盜隊，中華隊共動用9名投手輪番上陣，合計失4分，打線雖先靠蔣智賢的滿貫炮，但隨後遭追平，9局上鄭達鴻敲出致勝安打，助中華隊以5比4勝出，赴澳洲移訓3戰全勝。

中華隊昨日原定要和業餘隊溫莎皇家隊交手，但比賽因雨取消，排定的先發投手陳冠宇今天繼續掛帥，主投1局讓對手3上3下，郭俊麟第2局登板，被澳洲經典賽國手連敲2安，之後再因高飛犧牲打和安打失2分，只投0.2局就退場，陳韻文接替投了1.1局無失分。

3局上中華隊展開反攻，面對2013年曾來台效力於Lamigo桃猿的洋投捍力士(TyRelle Harris)，首棒胡金龍敲出二壘安打後，張志豪、高國輝都選到保送，第6棒蔣智賢一棒轟出中外野方向的滿貫全壘打，助中華隊以4比2超前比數。

中華隊第4局換投潘威倫，讓首名打者擊出一壘方向滾地球，因一壘手林益全失誤上壘，接著再被連敲2安，失掉1分，之後蔡明晉、黃勝雄各投1局無失分，7局下羅國華登板，面對首名打者就被轟陽春炮，俠盜隊4比4追平比數。

雙方前8局打完還維持平手，9局上許基宏靠失誤上壘，推進上三壘後，替補上陣的鄭達鴻在2出局後擊出右外野方向的安打，替中華隊送回超前分，9局下陳鴻文登板連飆2K，守住勝利。

中華隊此戰合計敲出6支安打，前3局共擊出5安，其中包括胡金龍、蔣智賢各敲2安，全隊4局起遭到變相15上15下，直到第9局才再出現安打；而9任投手則合計被掃8安(1轟)，最後兩任投手倪福德、陳鴻文各投1局，合計送5K。

中華隊赴澳洲移訓熱身賽，先以4比1擊敗俠盜隊、13比8勝溫莎皇家隊，今天再拿1勝，3戰都告捷，全隊明天休息，後天搭機返台，19日起在台中與世大運中華培訓隊及古巴隊交手，23日啓程前往日本展開第2階段移地訓練，備戰3月6日開打的經典賽。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
關鍵字：中華隊經典賽澳洲移地訓練布里斯本俠盜隊
點閱307
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。