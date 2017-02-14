中華隊赴澳移訓最終戰 5比4險勝澳職冠軍隊

中華隊先發陳冠宇。（中華棒協提供）

經典賽中華隊赴澳洲移地訓練，今天(14日)進行最後一場熱身賽，交手澳洲職棒冠軍布里斯本俠盜隊，中華隊共動用9名投手輪番上陣，合計失4分，打線雖先靠蔣智賢的滿貫炮，但隨後遭追平，9局上鄭達鴻敲出致勝安打，助中華隊以5比4勝出，赴澳洲移訓3戰全勝。

中華隊昨日原定要和業餘隊溫莎皇家隊交手，但比賽因雨取消，排定的先發投手陳冠宇今天繼續掛帥，主投1局讓對手3上3下，郭俊麟第2局登板，被澳洲經典賽國手連敲2安，之後再因高飛犧牲打和安打失2分，只投0.2局就退場，陳韻文接替投了1.1局無失分。

3局上中華隊展開反攻，面對2013年曾來台效力於Lamigo桃猿的洋投捍力士(TyRelle Harris)，首棒胡金龍敲出二壘安打後，張志豪、高國輝都選到保送，第6棒蔣智賢一棒轟出中外野方向的滿貫全壘打，助中華隊以4比2超前比數。

中華隊第4局換投潘威倫，讓首名打者擊出一壘方向滾地球，因一壘手林益全失誤上壘，接著再被連敲2安，失掉1分，之後蔡明晉、黃勝雄各投1局無失分，7局下羅國華登板，面對首名打者就被轟陽春炮，俠盜隊4比4追平比數。

雙方前8局打完還維持平手，9局上許基宏靠失誤上壘，推進上三壘後，替補上陣的鄭達鴻在2出局後擊出右外野方向的安打，替中華隊送回超前分，9局下陳鴻文登板連飆2K，守住勝利。

中華隊此戰合計敲出6支安打，前3局共擊出5安，其中包括胡金龍、蔣智賢各敲2安，全隊4局起遭到變相15上15下，直到第9局才再出現安打；而9任投手則合計被掃8安(1轟)，最後兩任投手倪福德、陳鴻文各投1局，合計送5K。

中華隊赴澳洲移訓熱身賽，先以4比1擊敗俠盜隊、13比8勝溫莎皇家隊，今天再拿1勝，3戰都告捷，全隊明天休息，後天搭機返台，19日起在台中與世大運中華培訓隊及古巴隊交手，23日啓程前往日本展開第2階段移地訓練，備戰3月6日開打的經典賽。

(中時電子報)