中市首場未婚民眾聯誼活動，16日受理報名

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台中市民政局長蔡世寅當愛神邱彼特，替未婚男女舉辦「邂逅沙鹿，藝見鍾情」聯誼活動。（盧金足攝）

台中市政府為鼓勵未婚民眾擴大社交生活領域，今年度舉辦8場次未婚聯誼活動，首場「邂逅沙鹿，藝見鍾情」將於3月19日港區藝術中心登場，2月16日起受理報名，歡迎設籍台中市或於台中市就學就業，且年滿25歲至35歲的未婚男女報名參加。

首場「邂逅沙鹿，藝見鍾情」未婚聯誼活動，由沙鹿區戶政事務所規劃，活動自2月16日上午8時起開始受理報名，每人酌收報名費500元，預計參加人數為80人(男女各40人)，額滿為止。

民政局長蔡世寅表示，民政局去年首度委由戶政事務所開辦7場次未婚民眾聯誼活動，獲得廣大迴響，建立良好口碑，為嘉惠更多未婚民眾，今年擴大為8場次，分別由沙鹿區、西區、東區、北區、大雅區、潭子區、神岡區及南區等戶政事務所承辦規劃，其中第6場次「愛戀520‧良緣伴我行」為中彰投苗四縣市共同辦理。

今年活動主題結合台中市地方人文特色及景點，引領未婚民眾以輕鬆、愉快的心情，敞開胸懷拓展交友空間，並藉由戶外踏青、團康聯誼等活動方式，拉近彼此距離。

(中時)