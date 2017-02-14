北韓領導人金正恩兄長 傳在大馬遭毒殺

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南韓聯合新聞通訊社和其他媒體今天報導，據消息人士透露，北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞遭到殺害，可能是遭到毒殺。

韓聯社（Yonhap）報導，南韓政府人士表示，金正男是昨天早上在馬來西亞遇害。報導中未提詳情。

朝鮮電視台（TV Chosun）則報導，據政府人士透露，金正男是在吉隆坡機場遭兩名據信是北韓特工的女子下毒殺害，凶嫌仍在逃。1060214

(中央社)