情人燈區千人告白 浪漫破表
台灣燈會情人燈區建置許多浪漫花燈，其中不乏互動燈，王子為灰姑娘穿玻璃鞋、與可愛男女孩啾咪、樂登喜鵲橋等，今晚情人夜區內儷影雙雙，紛紛留下倩影。而縣府也舉辦千人告白活動，有情侶情不自禁當眾擁吻。
為了讓遊客度過難忘的情人節，正在戀愛的新聞處長張凱傑化身達人，除了甜心情人燈區，結合愛情故事場景，打造現實與想像交疊的時空外，另外為情侶們力薦適合拍情侶照的浪漫花燈。
位於主燈區迎賓門東側的戀戀雲河，水霧與光影交錯，心也跟著迷濛了。歡樂糖都燈區的歡樂甜蜜風格，讓人彷彿化身為童話世界的王子與公主。看雲去燈區四周桔梗花環繞桃花源，是求婚的絕佳地點。
千位遊客挑戰千人告白，參加者免費送玫瑰花，現場甜言蜜語、情話綿綿，一對戀人在眾人鼓舞下，情不自禁地當場熱情擁吻，以行動表白，羡煞全場，接受千人歡呼祝福，兩人忍不住再次擁抱，浪漫場景一幕幕上演，讓台灣燈會增添甜密氣氛，不論有無情人，大家都度過一個最甜美的西洋情人節。
(中時)
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