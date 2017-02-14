日本中小學課改方案 釣島是日固有領土

我要評比

共同社報導，日本文部科學省14日公布了中小學下期「學習指導要領」修正案。要求小學5、6年級設置英語科目，首次在中小學社會課程中明確提出竹島（南韓稱獨島）和釣魚台是日本「固有領土」。

(旺報)