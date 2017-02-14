台南農改場將推廣風鈴花 雲林燈會農博展場搶先看

高切風鈴花栽培成功，經濟效益不錯，農改場將推廣種植。（台南農改場提供）

台南區農業改良場雲林分場自日本引進具有耐熱、早生的風鈴花品種，經過近7年時間試驗栽培後，已經在中南部平地成功栽培，共有白、紫、天蘭、深紫4種顏色，農改場也計畫輔導農民栽種，搶攻明年春節、情人節市場，也因為冬季在台栽種成本低於日本，未來也有機會打開日本外銷市場，近日在雲林燈會農村風情燈區展出，民眾可先睹為快。

台南區農改場場長王仕賢，風鈴花原產南歐，一般用於盆栽或花壇，莖較長的品種則用於切花，較為高級，台灣試驗成功的就屬此類，且管理成本低於現在農民種植的洋桔梗，值得推廣。

(中時)