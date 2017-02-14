合歡山披白紗 霧淞冰景美如畫
合歡山受到寒流影響，十日入夜後氣溫陡降，山區溫度一度下探到零下4度，創下入冬來新低溫，中橫公路大禹嶺至慈恩一帶，沿途山櫻花等植物被厚冰包覆，道路旁護欄、樹梢、屋簷都掛滿晶瑩剔透的冰柱，呈現冰封合歡山美麗冬景。
低溫加上水氣充沛，合歡山連續多日都有間歇性下雪，松雪樓前的賞景廣場一片霧濛濛，雪線甚至往下飄到海拔1650公尺的新白楊地區，雖然雪勢不大，沿途可見部分殘雪堆積在樹枝、鐵橋及山壁上，吸引許多遊客上山賞景。
合歡山氣溫只有零下3.1度，自合歡山小風口至合歡山莊一帶，由風雕霜雪形成造型多變的霧淞冰景，尤其在冷杉樹幹和樹葉上的霧淞，出現各種結晶的霧淞，冰封雪景讓遊客，紛紛拿起相機留念。
松雪樓下午2點雖然只有零下0.5度，但路面結冰皆已融化，只剩松雪樓至武嶺這段1.5公里背陽面的「水晶宮」路段仍結冰未退，管制點也因應再移至花蓮、南投交界處，有民眾車輛裝上雪鏈後，因不得要領，出現多起雪鍊脫落、打滑事故。
新城警分局合歡派出所長張文盛表示，為避免用路人因道路積雪或結冰，導致打滑事故及受困山區，現階段山區仍視天候及道路狀況，由公路總局公告開放部分路段通行或限加掛雪鏈車輛通行。
(中時)
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