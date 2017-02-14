年節大吃體重破表 營養師教甩肉絕招！
過年期間，大魚大肉、糖果餅乾樣樣不忌口；根據統計，民眾年後平均體重約增加3至5公斤！南投醫院指出，肥胖是慢性病如糖尿病、高血壓的危險因子，因此，當務之急是拯救走樣的身材，找回健康的自己。
南投醫院營養師陳佳祺表示，熱量每減少7700大卡，體重可減輕1公斤，因此可以透過幾個方法，達到減重目的。
調整進食順序，減少熱量攝取。用餐時，先吃大量富含纖維質的蔬菜增加飽足感，再吃豆、魚、肉、蛋等蛋白質食物，最後才吃少量的飯、麵等主食。
不要吃消夜、飲料、點心！睡前4小時勿再進食，以免過多熱量無法消耗而囤積體內；含糖飲料與點心無飽足感，卻熱量驚人，且會讓血糖快速上升，促進胰島素分泌而加速脂肪累積，絕對是減重者的大忌。
增加運動量，可以每日快走1小時，爬山或是運動，參加運動社團養成運動的習慣；透過負重訓練，增加身體的肌肉量，提高基礎代謝率，讓減重事半功倍！
(中時)
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