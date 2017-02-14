戰地之戀 二戰夫婦攜手共度71個情人節
在奧斯威辛（Auschwitz）集中營倖存的匈牙利猶太姑娘史丹納（Edith Steiner）和拯救她的蘇格蘭士兵馬凱（John Mackay），明天將共度兩人的第71個情人節。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，馬凱當年是蘇格蘭突擊隊隊員，這支突擊隊從納粹手中解救了關押在波蘭集中營的一些猶太人。
人稱「 死亡天使」的孟格勒（Josef Mengele）正在進行邪惡的人體實驗時，大批關押在奧斯威辛集中營的猶太人在德意志第三帝國垮台前，被押往伯根貝爾森集中營（Bergen Belsen）就地處決。
當年20歲的猶太姑娘史丹納和母親也是其中一員，她們是整個家族沒有被送進毒氣室的兩名成員。
為了慶祝突擊行動成功，他們在鄉村禮堂舉行一場舞會，史丹納吸引了馬凱的目光。
馬凱在舞會中見到史丹納，卻害羞地不敢靠近她，於是請1位朋友上前詢問能不能跟他跳支舞，史丹納堅持，唯有馬凱鼓起勇氣邀請她，才願和他共舞。
馬凱照做了， 隨之而來的是一場炫風式的愛情，史丹納和母親也跟著馬凱回到家鄉蘇格蘭。
這對愛侶1946年7月17日步入禮堂，自此只「全心全意」地對待彼此。
擁有兩個孩子、7名孫兒和5名曾孫的兩人退休前以經營旅館為業，如今則住在丹狄（Dundee）鄧迪布魯提碼頭（Broughty Ferry）的安養院。
如今高齡96歲和92歲的馬凱和史丹納明天將舉辦派對，歡度兩人的第71個情人節。
他們對年輕情侶的建議是：一整年的每一天都要耍浪漫，而不僅僅是在2月14日。（譯者：中央社劉文瑜）1060214
(中央社)
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