張震龍先生柏林首映 網友讚悶聲幹大事
由日本導演薩布執導、演員張震主演的電影「龍先生」，今天在柏林影展舉行世界首映，映後全場觀眾鼓掌歡呼，許多觀眾和張震打招呼，有網友大讚，「張先生真是悶聲幹大事啊」。
入圍本屆柏林影展的亞洲電影只有三部，包括韓國導演洪尚秀的「獨自在夜晚的海邊」、中國大陸導演劉健的動畫片「好極了」，以及由台灣與日本合作出品的「龍先生」。
「龍先生」今天在柏林影展舉行世界首映，片中講述由張震飾演的殺手龍先生，在東京暗殺任務失敗後，從黑道手中逃脫，巧遇帶著兒子的台灣女子莉莉，三人一同展開新生活，卻再度被黑道追逐的故事。
首映會後觀眾鼓掌遲遲未停，長達5分鐘多，且離場時，有許多熱情觀眾與張震打招呼，還有網友大讚，「張先生真是悶聲幹大事啊」。
張震曾主演「臥虎藏龍」、「赤壁」和「一代宗師」獲得多項提名，也曾憑「牯嶺街少年殺人事件」、「麻將」、「愛你愛我」三次入圍柏林影展。1060214
(中央社)
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