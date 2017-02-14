美核動力攻擊潛艦訪問蘇比克灣
美軍1艘核動力攻擊潛艦今天駛進蘇比克灣親善訪問。這是美國總統川普上任以來，第2艘訪問菲律賓的美國軍艦。
美國駐菲律賓大使館今天發布聲明說，洛杉磯級潛艦路易斯維爾號（USS Louisville）正在菲國進行短暫港口訪問，以「凸顯兩國之間堅固的社區及軍事連結」。
聲明說，在對潛艦進行小規模維護的同時，路易斯維爾號的船員「將參與一連串的社區服務工作以及體育活動」。
路易斯維爾號潛艦載有MK48魚雷及戰斧巡弋飛彈，編制在美國海軍第7艦隊，執行印度—亞太區域的安全與維穩任務。
這是美國總統川普於1月上任以來，第2艘訪菲的美國軍艦。1月23日，美國海軍導向飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）訪問蘇比克灣。
菲律賓總統杜特蒂上任後與美國漸行漸遠，曾多次揚言驅逐在菲輪駐的美軍，他上月底同意美軍在菲國軍事基地興建設施，但不容許美軍興建軍火庫並卸載武器。
美國大使館說，菲律賓與美國擁有超過70年的條約盟友關係，兩國軍隊在互利領域有著密切的合作關係，如救災、反恐、網路安全及海事安全等。1060214
(中央社)
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