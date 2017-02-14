瑞峰村12對金婚佳偶 齊聚1314觀景台

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瑞峰社區發展協會邀當地12對結縭50年以上的金婚夫妻，來1314觀景台，見證幸福，搭上情人節創造新話題。(高錦如翻攝)

梅山鄉瑞峰村大窯山觀景台搭上情人節，選在今天進行正名揭牌活動，觀景台位於海拔1314公尺的幸福高程，並命名為1314觀景台，取其一生一世的諧音，也讓讓現場12對金婚佳偶，幸福一生一世，場面相當溫馨。

瑞峰社區發展協會指出，瑞峰村於嘉義縣梅山鄉東北角，屬於大阿里山區北側，區內景色優美、生態豐富，加上阿里山國家風景區管理處在本區設置多處休閒步道與魅力景點，早已為國內旅遊必訪行程，尤其大窯山觀景台更為青年男女見證愛情的勝地之一。

瑞峰社區發展協會表示，今特邀當地12對結縭50年以上的金婚夫妻，穿著傳統嫁娶服飾，以抬大餅、迎花轎等古禮進行迎娶，搭上情人節日，來為大窯山觀景台創造新話題，感染浪漫、幸福之餘，也可以一覽瑞峰地區的山稜之美。

(中時)