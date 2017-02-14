替代役跳健康操 宣導防寒秘訣

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連日寒流來襲，今天上午在石門區嵩山社區發展協會舉辦老人共餐，新北市民政局特別派出替代役公益大使旺年天團，宣導長者一氧化碳中毒及保健秘訣，同時進行健康操及歌舞表演，現場氣氛熱鬧，銀髮族長輩各個笑逐顏開。

臺北醫學大學醫學系畢業的替代役許淳翔指出，近日北海岸石門地區體感溫度大多在10度以下，阿公、阿嬤們在冷冷的天氣泡熱水澡，務必保持空氣流通，浴室裡勿放置熱水器，且熱水器放在陽台也一定要維持通風，不要緊閉陽台的窗戶，以免產生一氧化碳中毒。

連日低溫全台統計已有154位民眾猝死，氣候溫度低會導致血管收縮、血壓升高，出現頭暈、頭痛症狀，若沒有藥物控制，可能會併發心肌梗塞、腦中風、心臟衰竭等後遺症，高血壓患者應在天冷時做好保暖工作，並避免高鈉飲食。

現場替代役健康小組成員也親自為銀髮族長輩測量血壓、關心長輩健康狀況，另外替代役旺年天團也帶領現場50位長者跳健康操、踏步拍手，伸展肢體，並準備有獎徵答活動，氣氛活潑熱鬧有趣。

(中時)