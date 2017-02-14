反轉！出家女星不引退了 教團改口：要演宗教電影
日本22歲女星清水富美加12日突然宣布引退，並表示要投身新興教團「幸福科學」，出家意志堅定，震驚娛樂圈，沒想到過了一天，教團竟反轉稱清水富美加不會退出演藝圈，等恢復健康後就會復出。
清水富美加12日宣布出家後，由「幸福科學」代為召開記者會，直指長期領低薪和公司逼做不想接的工作，才讓她身心俱疲決定閃退演藝圈，而據《產經新聞》報導，「幸福科學」今受訪表示，待清水富美加調理好身體，之後可能會演出以宗教、人道為主題的電影，並不會退出演藝圈。
不過，因考慮到她目前的身體狀況，不適合在螢光幕前工作，她未來也不會參與宣傳行程，另外，教團還表示不會限制清水的作品範圍，只要信念一致或具有精神性的電影，都有演出的可能。
(中時電子報)
關鍵字：清水富美加
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