台南大地震滿周年 微風基金會送愛
台南大地震屆滿一年，為幫助受災民眾早日重建家園，微風集團董事長廖鎮漢去年第一時間捐贈500萬元給台南市政府，昨（13日）微風慈善基金會執行長陳美汀與同仁前去台南探視傷勢最嚴重的洪家益家中，代表捐贈洪家益的旅日經費及1歲幼子丞丞的助養金，拋磚引玉送愛不遺餘力。
目前，洪家租屋、醫療及生活基本開銷，皆來自台南市府的補助款，及洪太太在地震後自學製作的手工藝品來支撐，微風慈善基金會為減輕洪家開銷，去年起資助丞丞的生活助養計畫。
洪家益在太太的鼓勵與支持下，除了積極復健，也跟成功大學的日本學生小島裕一郎學日文，洪家益表示：「事件發生以來接受了社會大眾許多幫助，真的很感謝！希望有機會到日本學習殘障看護及義肢的技術，未來再將所學回饋給更多需要的人。」
(中時)
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