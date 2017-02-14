Darren邀見證「再婚」喜悅　老婆神回！

Darren邱凱偉與張本渝劇中舉辦婚禮。（台視）

Darren邱凱偉、張本渝、張琴、與丁強合拍教堂戶外婚禮戲。（台視）

丁強親吻張琴，不怕正牌老婆吃醋。（台視）

台視八點檔《700歲旅程》今(2/15)晚播出精彩大結局，一場Darren邱凱偉、張本渝、張琴、與丁強的教堂戶外婚禮戲，劇組特地到桃園復興鄉著名的「基國派老教堂」取景、讓大夥直呼好夢幻，前年剛結婚的Darren邱凱偉也特別跟老婆分享「再婚」喜悅，他笑說: 「有特別跟老婆報備，她回我『怎麼沒請我去』，我回她『宴客會請妳』。」

拍攝當時正值夏天，大夥頂著攝氏37度高溫，穿著正式禮服的4人汗如雨下、大喊吃不消，在晴空萬里的天氣拍婚禮戲，張本渝大呼：「真的誠心建議大家結婚的時候盡量不要選在夏天！」她也表示，為了《700歲旅程》頭尾連穿兩次婚紗感覺特別新鮮，她透露：「這次婚紗是我跟琴姐一起去挑的，小小滿足了我們的心願，沒想到當時為了好看挑了馬甲婚紗，現場完全無法好好呼吸，要靠憋氣才能撐完這場婚禮戲。」

在《700歲旅程》有一段「黃昏之戀」的張琴和丁強，難得在婚禮戲中獻出吻戲，丁強打趣直說：「很久沒『結婚』了、感覺很新鮮！」被問到拍吻戲老婆李璇是否會吃味，他笑說：「這是禮貌性、儀式性的親吻，她不會介意的！」

張琴則表示距離上次拍婚紗戲已是十幾年前，難得穿上婚紗展露爆乳好身材，她坦言：「拍婚紗戲真的不簡單，光穿婚紗就勞駕5個造型師，移動都需要人攙扶，像太后出巡一樣。」她也指著張本渝打趣說：「很久沒拍結婚戲了，我們一個是新娘(指張本渝) 、一個是『老娘』。」

張琴表示，詮釋勞小珊這角色的過程既辛苦、又過癮，因為光角色服裝就有近300套衣服。敬業的她為了讓造型更貼近角色個性，每一場的造型搭配一手包辦，「配件和衣服都是一套一套自己去選、去搭配的，有時常煩惱到凌晨都沒睡飽！但是很值得也很過癮。」

(中時)